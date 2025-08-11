Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Luis Caputo quiere poner un “ancla electoral” para el dólar
Dal Poggetto advierte sobre los efectos en el mercado.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
11 Agosto 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
El Dólar
Banco Central de la República Argentina
Marina dal Poggeto
Luis Caputo
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025
YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a "Total Austral"
Estos son los 10 autos 0 Km más baratos en Argentina, tras el salto del dólar
Crecen las compras de artículos de línea blanca en Chile
El Gobierno recibe U$S2.000 millones del FMI, mientras persisten los desafíos económicos
Lo más popular
El debilitado marcado laboral en Tucumán
Cartas de lectores: Otra vez las motos
Cartas de lectores: motos
Cartas de lectores: Fraude contra Argentina
Cartas de lectores: El día de la marmota
Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
Más Noticias
Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"
"Estrés económico": las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación
La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"
Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central
La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati
Sexualmente hablando: mujeres célibes
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
Detrás de todo gran gasto hay un gran agujero
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más