Litigio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

En caso de que la Argentina no cumpla con el fallo, podría ser declarada en desacato, con sanciones que irían más allá de las multas económicas. Según fuentes cercanas a la causa, Burford pedirá a Preska que avance con medidas adicionales, como restricciones para que funcionarios argentinos ingresen a Estados Unidos o la revocación de visas a ciudadanos del país. Incluso, podrían generarse trabas para emitir deuda y un aumento de la desconfianza de los inversores internacionales, en un contexto en que la administración de Javier Milei busca atraer capital extranjero.