Causa YPF: Burford propone una salida negociada para evitar el embargo con bonos a largo plazo

El fondo Burford Capital, ganador del juicio contra Argentina por la reestatización de YPF, busca desactivar la amenaza de un embargo de las acciones de la petrolera y propuso una solución negociada que implica una fuerte quita sobre el monto adeudado y la emisión de bonos a largo plazo, adaptándose a la delicada situación económica del país.
Consciente de la imposibilidad actual de Argentina de acceder a financiamiento voluntario en los mercados internacionales para cubrir la deuda de aproximadamente U$S16 mil millones dictaminada por la jueza Loretta Preska, Burford presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York una propuesta que incluye opciones como un bono a 10 años sin pago de cupones periódicos (cupón cero) o un bono perpetuo a 50 años.
La oferta de Burford busca evitar una confrontación que podría agravar la crisis argentina, pero contrasta con la estrategia actual del Gobierno, que se mantiene firme en su postura de no negociar y apuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿En qué consisten las propuestas de Burford?
-Bono cupón cero a 10 años: este instrumento se emitiría a un precio inferior a su valor nominal, sin pagar intereses durante su vigencia. El inversor obtendría ganancias al vencimiento, recibiendo el valor nominal del bono. Argentina se comprometería a rescatar la deuda en 2035, si la emisión se realizara este año.
-Bono perpetuo a 50 años: se trata de un título de deuda sin fecha de vencimiento específica, que paga intereses indefinidamente. Si bien se menciona el plazo de 50 años, este indica un período estimado, pero en la práctica el emisor puede seguir pagando intereses mientras exista. Argentina se comprometería a reconocer la deuda, pagar intereses anuales y establecer un período de hasta 50 años para cancelar los intereses.
El dilema argentino: riesgo de embargo vs negociación
Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá decidir sobre la apelación argentina contra el posible embargo de acciones de YPF. La estrategia del Gobierno es rechazar la oferta de Burford y agotar todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, antes de considerar cualquier negociación.
Sin embargo, Burford advirtió que una derrota en la Corte Suprema eliminaría la posibilidad de una quita o instrumentos financieros flexibles. En ese escenario, exigiría el pago total de la deuda (estimada en US$18 mil millones) al contado o a través de un título público comercializable en el mercado internacional.