 Causa YPF: Burford propone una salida negociada para evitar el embargo con bonos a largo plazo
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Causa YPF: Burford propone una salida negociada para evitar el embargo con bonos a largo plazo

La oferta busca evitar una confrontación que podría agravar la crisis argentina.

YPF.
Hace 25 Min

El fondo Burford Capital, ganador del juicio contra Argentina por la reestatización de YPF, busca desactivar la amenaza de un embargo de las acciones de la petrolera y propuso una solución negociada que implica una fuerte quita sobre el monto adeudado y la emisión de bonos a largo plazo, adaptándose a la delicada situación económica del país.

Consciente de la imposibilidad actual de Argentina de acceder a financiamiento voluntario en los mercados internacionales para cubrir la deuda de aproximadamente U$S16 mil millones dictaminada por la jueza Loretta Preska, Burford presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York una propuesta que incluye opciones como un bono a 10 años sin pago de cupones periódicos (cupón cero) o un bono perpetuo a 50 años.

La oferta de Burford busca evitar una confrontación que podría agravar la crisis argentina, pero contrasta con la estrategia actual del Gobierno, que se mantiene firme en su postura de no negociar y apuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.

¿En qué consisten las propuestas de Burford?

-Bono cupón cero a 10 años: este instrumento se emitiría a un precio inferior a su valor nominal, sin pagar intereses durante su vigencia. El inversor obtendría ganancias al vencimiento, recibiendo el valor nominal del bono. Argentina se comprometería a rescatar la deuda en 2035, si la emisión se realizara este año.

-Bono perpetuo a 50 años: se trata de un título de deuda sin fecha de vencimiento específica, que paga intereses indefinidamente. Si bien se menciona el plazo de 50 años, este indica un período estimado, pero en la práctica el emisor puede seguir pagando intereses mientras exista. Argentina se comprometería a reconocer la deuda, pagar intereses anuales y establecer un período de hasta 50 años para cancelar los intereses.

El dilema argentino: riesgo de embargo vs negociación

Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá decidir sobre la apelación argentina contra el posible embargo de acciones de YPF. La estrategia del Gobierno es rechazar la oferta de Burford y agotar todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, antes de considerar cualquier negociación.

Sin embargo, Burford advirtió que una derrota en la Corte Suprema eliminaría la posibilidad de una quita o instrumentos financieros flexibles. En ese escenario, exigiría el pago total de la deuda (estimada en US$18 mil millones) al contado o a través de un título público comercializable en el mercado internacional.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Causa YPF: la jueza Preska ordenó la entrega de chats y mails de Luis Caputo y Sergio Massa

Causa YPF: la jueza Preska ordenó la entrega de chats y mails de Luis Caputo y Sergio Massa

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a Total Austral

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a "Total Austral"

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
Newsan, gigante de la electrónica y alimentos, entra en la contienda por Carrefour

Newsan, gigante de la electrónica y alimentos, entra en la contienda por Carrefour

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Sube la nafta y cada vez más usuarios pagan con tarjetas

Sube la nafta y cada vez más usuarios pagan con tarjetas

El “carry trade” vuelve a la carga para frenar al dólar

El “carry trade” vuelve a la carga para frenar al dólar

Comentarios