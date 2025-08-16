ChatGPT gratis o ChatGPT Plus: cuándo conviene dar el salto a la versión paga

La inteligencia artificial dejó de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta cotidiana. Desde tareas de estudio hasta procesos creativos, ChatGPTestá presente en el día a día de estudiantes, profesionales y curiosos que buscan resolver problemas o inspirarse con un clic. Sin embargo, no todos usan la misma versión: mientras que la opción gratuita permite un acceso básico, ChatGPT Plus ofrece una experiencia superior que muchos consideran clave para sus objetivos.