Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

La inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados y, con ella, herramientas como ChatGPT se vuelven cada vez más comunes en las rutinas de estudiantes universitarios. Desde hacer resúmenes hasta explicar conceptos complejos o escribir ensayos, esta tecnología se presenta como una aliada ideal para quienes necesitan rendir mejor con menos esfuerzo. Pero, ¿es realmente confiable usarla como método principal para aprender?
Un estudio experimental publicado en junio de 2025 por el MIT Media Lab reveló que la asistencia de ChatGPT en la redacción académica puede aliviar la carga cognitiva, pero a un costo elevado: menor memoria, creatividad y sentido de autoría. “Sentí que el ensayo no era mío”, confesó uno de los estudiantes entrevistados, una frase que resume el efecto observado.
Durante cuatro meses, 54 universitarios de instituciones como Harvard, Tufts y Wellesley participaron de un experimento que comparó la escritura con IA, con buscadores tradicionales y sin ayuda externa. Se midió la actividad cerebral, la calidad de los textos y la experiencia subjetiva. Los resultados fueron contundentes: quienes usaron IA tuvieron menos activación neuronal, peor desempeño en memoria y menor sensación de propiedad sobre lo que escribieron.
La investigación detectó que el uso de ChatGPT reduce la carga cognitiva, pero también limita la integración del conocimiento y desalienta el pensamiento crítico. En cambio, los estudiantes que escribieron sin herramientas externas mostraron una mayor activación de redes cerebrales asociadas a la creatividad, la atención sostenida y el control ejecutivo.
Uno de los datos más llamativos: el 83 % de los estudiantes que usó IA no pudo recordar correctamente una cita de su propio texto minutos después de escribirlo. En los otros grupos, el nivel de recuerdo fue casi total.
¿ChatGPT escribe por vos?
El estudio también mostró que los ensayos producidos con IA, si bien eran correctos en gramática, resultaban más homogéneos, repetitivos y carentes de matices personales. Varios estudiantes los describieron como “robóticos” o “sin alma”. Esto impactó en la evaluación de los docentes, que penalizaron la falta de originalidad, a diferencia de los evaluadores automatizados.
La conclusión de los investigadores es clara: depender excesivamente de ChatGPT puede generar una “deuda cognitiva”, es decir, una pérdida de oportunidades de aprendizaje profundo, creatividad y autorregulación intelectual. Usarlo sólo para tareas rutinarias o de apoyo puede ser una alternativa más equilibrada.
Riesgos técnicos y sostenibilidad
A esto se suman los riesgos ya conocidos: respuestas erróneas, caídas del servicio y uso de fuentes no verificadas. Incluso cuando se le escribe algo tan simple como “gracias”, ChatGPT consume energía y agua, según reconoció Sam Altman, CEO de OpenAI. Esto pone en debate su impacto ambiental y la sostenibilidad del uso masivo.
Una estrategia más segura es dar a ChatGPT un contenido específico (por ejemplo, el texto de estudio) y pedirle que lo resuma o explique. Aun así, es clave leer antes el material original, chequear la información y consultar otras fuentes. Usarlo como un complemento, y no como único recurso, permite aprovechar sus beneficios sin resignar aprendizaje.
En tiempos donde todo parece acelerado, detenerse a leer, pensar y escribir con nuestras propias ideas no sólo sigue siendo necesario: también es un ejercicio fundamental para aprender de verdad.