Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Durante cuatro meses, 54 universitarios de instituciones como Harvard, Tufts y Wellesley participaron de un experimento que comparó la escritura con IA, con buscadores tradicionales y sin ayuda externa. Se midió la actividad cerebral, la calidad de los textos y la experiencia subjetiva. Los resultados fueron contundentes: quienes usaron IA tuvieron menos activación neuronal, peor desempeño en memoria y menor sensación de propiedad sobre lo que escribieron.