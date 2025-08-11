Reemplazar el azúcar por edulcorantes evita los picos de glucosa: ¿verdad o mito?

Al momento de elegir reducir la ingesta de azúcar, es habitual que los edulcorantes aparezcan como una alternativa más saludable. Es que diferentes estudios y profesionales sostienen que los edulcorantes pueden ser más beneficiosos que las azúcares. Sin embargo, un estudio compartido en un artículo de CuidatePlus, sostiene que los edulcorantes desencadenan una alteración de la respuesta glucémica, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.