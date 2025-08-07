En qué orden consumir tus alimentos para evitar los picos de glucosa, peligrosos para el corazón

Cómo evitar picos de glucosa

Los especialistas recomiendan combinar los alimentos de manera inteligente para evitar los picos de glucosa que pueden afectar a la salud. Ejemplifican que, si una persona consume una porción de budín o torta y después un yogur, el pico será demasiado elevado. En cambio, si se consume primero el yogur y después la torta, el nivel de glucosa se mantendrá más estable. Lo mismo sucede si se cambia el yogur por una porción de verduras. Si antes de un plato de pasta se come un plato de brócoli, por ejemplo, la glucosa se mantendrá en un nivel regular.