¿Cómo saber si los mareos son por glucosa alta o baja en sangre?

No regular los niveles de azúcar en sangre puede desencadenar una hiperglucemia (alto) o hipoglucemia (bajo) y es por esto que los especialistas recomiendan seguir de cerca los síntomas que puedan presentarse. Según señalan los médicos, entre los signos más comunes se encuentran los mareos y explican cómo identificarlos si se trata de un exceso o falta de glucosa.