Claudio Zuchovicki analizó los retos que le esperan a Milei después de las elecciones

El analista económico Claudio Zuchovicki señaló los desafíos que el gobierno de Javier Milei deberá abordar tras el año electoral. El especialista hizo hincapié en la necesidad de reformas estructurales para impulsar la competitividad de Argentina.
“Sin estas reformas va a ser difícil solucionar, entre otras cosas, la problemática de la pobreza. El sistema previsional va de la mano del laboral. La única manera de resolver algo es con gente en blanco”, sostuvo.
Zuchovicki argumentó que se requieren reformas en materia laboral, previsional y fiscal para solucionar problemas como la pobreza y la informalidad laboral. Subrayó que la alta carga impositiva es un factor que resta competitividad al país.
“Necesitas una reforma laboral para incluir. De 28 millones de argentinos con capacidad de trabajar entre 18 y 65 años, tenes más fuera que dentro. No estamos representando al trabajo”, resaltó.
Recomendaciones de inversión y advertencias
En cuanto a las inversiones, Zuchovicki aconsejó dedicar tiempo al propio conocimiento y desarrollo personal. En el ámbito de los mercados capitales, recomendó enfocarse en mejorar la experiencia del cliente. Advirtió sobre promesas de ganancias fáciles, al enfatizar que "la plata se hace trabajando".
“¿Por qué somos tan poco competitivos con respecto al resto? Porque en ningún país del mundo se pagan ingresos brutos. Acá pagamos más de patente que de seguro del auto. Algunas empresas pagan más de ABL que de alquiler. Entonces, si no resolvés cuestiones como la formalidad, jamás vas a ser competitivo“, detalló.
Zuchovicki explicó que los inversores buscan seguridad jurídica, que depende del buen funcionamiento de los tres poderes del Estado. Añadió que la polarización política puede influir en las decisiones de inversión, llevando a algunos a esperar antes de invertir.
Optimismo con cautela
Finalmente, Zuchovicki se mostró optimista sobre el futuro de Argentina, aunque reconoció que habrá dificultades. Destacó que la incertidumbre actual es resultado de correcciones necesarias que antes no se abordaban, y concluyó que, a pesar de los desafíos, el país está en el camino correcto.
“El tema es que la incertidumbre que tenés hoy se construye a partir de la corrección política de un montón de cosas que se empezaron a resolver y durante años no se querían enfrentar. Hay sectores que están más complicados. Pero creo que estamos en el camino correcto y que tenemos que hacer el esfuerzo”, concluyó.