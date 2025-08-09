Milei insistió en que la suba del dólar no se trasladará a los precios

Milei título su texto "Aspectos esenciales del análisis monetario", y criticó los “errores” de muchos economistas. Al comienzo de su posteo, efectuado a través de la cuenta de la Oficina de la Presidencia, señala que, a pesar de los errores persistentes en los análisis de muchos economistas, el enfoque en el "passthrough" es equivocado. "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", afirma, atribuyendo el aumento de precios a un exceso de oferta de dinero. En ese sentido, apeló a la teoría elaborada por el economista Milton Friedman, premio nobel de Economía en 1976. Es decir, en la lógica que defiende Milei, al no haber emisión monetaria, no debería generarse inflación, porque los aumentos de precios están ligados a un exceso de oferta de dinero.