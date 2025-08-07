San Cayetano: la Iglesia criticó los vetos de Milei a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

“La Casa del Padre es también casa de trabajo y de encuentro. Nadie se muere de hambre allí porque hay trabajo digno, bien remunerado. Queremos que todos puedan sentarse a la misma mesa, sin odios ni divisiones”. “El aislamiento y la cerrazón en uno mismo jamás son el camino. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Lo que te da dignidad es ganar el pan”, remató citando nuevamente a Francisco.