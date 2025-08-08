Milei defendió sus vetos y cuestionó al Congreso: "Promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional"

En su exposición, el mandatario explicó lo que considera que sucedería sí se ejecutaran los proyectos que se votaron y que el ya vetó o vetará en caso de aprobarse en el Senado en los próximos días. “Los argentinos ya sabemos lo que ocurriría si financiamos estos gastos con emisión monetaria. Lo vimos hace muy pocos años… Se formaría un efecto de bola de nieve semejante a la que vivimos a lo largo del 2023, cuando la inflación llegó al ritmo de 1,5% diario y la vida de todos nosotros era un descontrol en el que no teníamos ni noción de cuánto valían las cosas, ni forma de cuidar nuestro poder adquisitivo ante la suba sostenida de precios", dijo.