Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Bruno Farano
11 Agosto 2025
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Estados Unidos de América
Tucumán
Santiago del Estero
Ente Tucumán Turismo
San Javier
Paul McCartney
Isla de Taiwán
Trasmontaña
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1930-31. “El edificio del Correo se construye con un solo obrero”
Recuerdos fotográficos: 1909. Dos mil estudiantes cantan el himno por el “Mártir de Metán”
LA GACETA en WhatsApp: derrames cloacales y una sorprendente gruta del Gauchito Gil
Lo más popular
El debilitado marcado laboral en Tucumán
Cartas de lectores: Otra vez las motos
Cartas de lectores: motos
Cartas de lectores: Fraude contra Argentina
Cartas de lectores: El día de la marmota
Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
Más Noticias
Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"
La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"
Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central
Sexualmente hablando: mujeres célibes
Niños trasladados en moto
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
Detrás de todo gran gasto hay un gran agujero
El gurú del mañana en el país que perdió el futuro
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más