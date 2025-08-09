Agustina Apaza y su romance eterno con el Trasmontaña de mountain bike

Hay ciclistas que participan. Hay otros que compiten. Y después está Agustina Apaza, que corre con el alma, deja huella y cada año vuelve a escribir una nueva página en la historia del Rally Trasmontaña de mountain bike. La jujeña de 46 años, múltiple campeona argentina de cross country, es una de las corredoras más emblemáticas del país y una de las que más veces ha ganado en las diferentes categorías del Trasmontaña. Para ella, más que una carrera, el Trasmontaña es un capítulo esencial en su vida deportiva. Una cita ineludible. Una conexión emocional con los senderos tucumanos que no se interrumpe desde hace dos décadas.