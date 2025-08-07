¡Bombazo! El primer campeón mundial correrá el Trasmontaña de mountain bike

El Rally Trasmontaña de mountain bike, la carrera de parejas de la especialidad cross country (XCO) más convocante del país, escribirá en 2025 una de las páginas más importantes de su historia. El domingo 17 de agosto, entre los casi 3.000 corredores que se lanzarán al desafío en los cerros tucumanos, habrá uno que sobresaldrá por encima de todos: Ned Overend, el primer Campeón Mundial de XCO, será parte de esta fiesta del ciclismo. A sus 69 años y con un legado imponente a cuestas, el biker nacido el 20 de agosto de 1955 en Taiwán dirá presente en la edición más especial del Trasmontaña, de la mano de Specialized, la marca de bici que lo acompaña desde sus comienzos y que hoy lo trae por primera vez a Argentina.