La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

Las familias y los activistas por la paz desean que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu logre un alto el fuego con Hamas y que el grupo islamista libere a los rehenes que tomó en el ataque de octubre de 2023, que desencadenó el conflicto. Al mismo tiempo, los miembros de derecha del gabinete de Netanyahu quieren aprovechar el momento para ocupar y anexionar más territorios palestinos, a riesgo de provocar nuevas críticas internacionales.