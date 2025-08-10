El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

¿Quién es Cristian Graf? Un vínculo entre los jóvenes que estuvo oculto por décadas

Norberto Cristian “El Jirafa” Graf, hoy de 58 años, es el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima, apodado “El Gaita”, futbolista de Excursionistas. No eran amigos, pero compartían la pasión por las motos. Se conocieron en la escuela técnica y, aunque Diego repitió segundo año, mantuvieron el contacto. El 26 de julio de 1984, el joven viajó desde Villa Urquiza hasta la casa de los Graf en Coghlan, donde luego sería hallado enterrado. Lo extraño, según fuentes, es que nunca habló con su familia -con la que era muy unido- sobre esa relación. Los ex compañeros de Diego que fueron llamados a testificar lo describieron como “muy callado” y que ahora sería considerado como “un nerd”. Graf vive hoy en la planta alta del chalet de avenida Congreso 3.742, junto con su esposa e hijos; su madre reside en la planta baja.