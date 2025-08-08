Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

A 41 años de la desaparición de Diego Fernández Lima, su familia finalmente obtuvo una respuesta que les trajo algo de alivio, pero también nuevas preguntas. El pasado 20 de mayo, obreros que trabajaban en una obra sobre la avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, hallaron restos humanos en una fosa ubicada junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati. Tras meses de peritajes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó, a través de una prueba de ADN, que se trataba de Diego, un adolescente de 16 años que había sido visto por última vez en julio de 1984.