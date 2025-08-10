La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

Desde la tumba improvisada en el fondo de la casa, los peritos lograron recuperar piezas esenciales para la causa. Se encontró un reloj marca Casio modelo CA80, muy popular en la década del 80, un corbatín, restos de cuero de zapato, un llavero tipo náutico, un botón de jean y una moneda usada como amuleto. Estos elementos permitieron a los investigadores determinar inicialmente que la muerte ocurrió entre 1981 y 1991, o incluso entre 1985 y 1995, dada la llegada de la moneda a Argentina. Diego, un joven responsable que entrenaba en el Club Atlético Excursionistas y asistía a la ENET N° 36, vestía el uniforme de su colegio al momento de su desaparición, según la reconstrucción de los investigadores.