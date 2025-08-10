Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Hernán Zuliani vuelve a Puerto Madryn, con la cabeza en San Martín de Tucumán
Con la autocrítica como norte, el defensor vuelve a la ciudad donde creció fútbolisticamente para competir contra el puntero con un objetivo claro: cortar la racha en su cancha.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
EL AMOR PUEDE MÁS. Hernan Zuliani, a corazón abierto, comparte intimidades de su vida en San Martín ./Gentileza Hernán Zuliani
Por
Maria Sofia Lucena
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
San Juan
Primera Nacional
Puerto Madryn
Ariel Martos
San Martín
Mariano Campodónico
Deportivo Madryn
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
Sexualmente hablando: mujeres célibes
De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"
El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
Más Noticias
Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV
De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"
Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas
Sexualmente hablando: mujeres célibes
Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más