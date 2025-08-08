 Entre el invicto y la polémica, el líder Deportivo Madryn se prepara para recibir a San Martín
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Entre el invicto y la polémica, el líder Deportivo Madryn se prepara para recibir a San Martín

El "Aurinegro" vive su mejor momento futbolístico, aunque el foco también está puesto en la decisión municipal que generó críticas antes del duelo por la cima del torneo.

Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalLuis SilbaSan MartínDeportivo Madryn
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Deportivo Madryn venció a Güemes y es el nuevo líder de la zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn venció a Güemes y es el nuevo líder de la zona A de la Primera Nacional

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
4

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
5

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas
6

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Más Noticias
Tocaba con una caja de cartón, le regalaron un bombo y en la práctica emocionó al plantel de San Martín

Tocaba con una caja de cartón, le regalaron un bombo y en la práctica emocionó al plantel de San Martín

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios