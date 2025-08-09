Los macabros detalles que reveló el análisis forense del cadáver encontrado junto al chalet de Cerati

Detalles que apuntan a un crimen

El análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró pistas que podrían confirmar la sospechas sobre un homicidio y aportaron algunas hipótesis de por qué el cuerpo estuvo desaparecido 41 años. Advirtieron que el cadáver "no estaba donde lo hallaron, sino inhumados 50 centímetros más hacia adentro del predio lindante al obrador". Si no se la medianera no se derribaba, lo más probable es que el misterio aún quedara sin resolver.