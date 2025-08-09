 Los macabros detalles que reveló el análisis forense del cadáver encontrado junto al chalet de Cerati
Secciones
SociedadActualidad

Los macabros detalles que reveló el análisis forense del cadáver encontrado junto al chalet de Cerati

Los restos hallados que pertenecen a Diego Fernández Lima arrojaron significativas pistas sobre el caso.

Los restos óseos hallados en el patio lindero al de Gustavo Cerati. Fuente: Infobae.
Hace 1 Hs

Cada nuevo avance en la investigación en el caso de Diego Fernández Lima desata respuestas cada vez más desconcertantes sobre el hallazgo de los restos óseos en la casa contigua a la del líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Luego de descifrar que el cadáver pertenecen a un joven de 16 años de 1984, los forenses encontraron nuevas pistas que apuntarían a un crimen sin resolver.

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Los restos de Diego Fernández Lima fueron hallados por "casualidad", cuando albañiles se encontraban realizando trabajos en el chalet en el que vivía Gustavo Cerati. El descubrimiento conmocionó a los trabajadores que dieron aviso a las autoridades, lo que inició una búsqueda incesante de respuestas más claras.

Detalles que apuntan a un crimen

El análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró pistas que podrían confirmar la sospechas sobre un homicidio y aportaron algunas hipótesis de por qué el cuerpo estuvo desaparecido 41 años. Advirtieron que el cadáver "no estaba donde lo hallaron, sino inhumados 50 centímetros más hacia adentro del predio lindante al obrador". Si no se la medianera no se derribaba, lo más probable es que el misterio aún quedara sin resolver.

Aunque los expertos sean cautelosos y no afirmen con certeza que se trató de un homicidio por cuestiones técnicas y de rigurosidad, los análisis demostraron marcas que podrían a puntar a un crimen. Halalron lesiones que habrían sido provocadas por un arma de filo, signos compatibles con un caso de asesinato.

Las marcas encontradas en el cadáver

“Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento“, señaló a Infobae Mariella Fumagalli, la directora del EAAF que participó del proceso para identificar que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años.

En este sentido, especificó: “Se describe una lesión observada en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones similares en algunas articulaciones".

Ocultar los hechos

Este claro indicio obtenido de los análisis forenses se suma a otro detalle igual de importante que es clave para la investigación que encabeza el fiscal Martín López Perrando: los restos de Fernández Lima estaban enterrados, escondidos. Era una muerte que una o varias personas quisieron ocultar.

Para ocultarlo, enterraron al adolescente en el jardín de un chalet de clase media, ubicado en avenida Congreso al 3700, en Coghlan. Una vivienda perteneciente a la familia Graf, quienes hoy son los principales sospechosos del hecho.

“Es probable que lo hayan enterrado ahí porque es más fácil cavar en tierra que en otro tipo de suelo”, explicaron los investigadores sobre el lugar elegido para dejar los restos óseos.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

¿Alteran la mente? el éxito de los muñecos Labubu podría estar en la dopamina y la química cerebral

¿Alteran la mente? el éxito de los muñecos Labubu podría estar en la dopamina y la química cerebral

Claves para vivir más de 100 años: lo que la ciencia encontró en la sangre de los longevos

Claves para vivir más de 100 años: lo que la ciencia encontró en la sangre de los longevos

Identificaron al joven NN enterrado en la casa donde vivió Cerati: había desaparecido en 1984

Identificaron al joven NN enterrado en la casa donde vivió Cerati: había desaparecido en 1984

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios