Los macabros detalles que reveló el análisis forense del cadáver encontrado junto al chalet de Cerati

Cada nuevo avance en la investigación en el caso de Diego Fernández Lima desata respuestas cada vez más desconcertantes sobre el hallazgo de los restos óseos en la casa contigua a la del líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Luego de descifrar que el cadáver pertenecen a un joven de 16 años de 1984, los forenses encontraron nuevas pistas que apuntarían a un crimen sin resolver.
Los restos de Diego Fernández Lima fueron hallados por "casualidad", cuando albañiles se encontraban realizando trabajos en el chalet en el que vivía Gustavo Cerati. El descubrimiento conmocionó a los trabajadores que dieron aviso a las autoridades, lo que inició una búsqueda incesante de respuestas más claras.
Detalles que apuntan a un crimen
El análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró pistas que podrían confirmar la sospechas sobre un homicidio y aportaron algunas hipótesis de por qué el cuerpo estuvo desaparecido 41 años. Advirtieron que el cadáver "no estaba donde lo hallaron, sino inhumados 50 centímetros más hacia adentro del predio lindante al obrador". Si no se la medianera no se derribaba, lo más probable es que el misterio aún quedara sin resolver.
Aunque los expertos sean cautelosos y no afirmen con certeza que se trató de un homicidio por cuestiones técnicas y de rigurosidad, los análisis demostraron marcas que podrían a puntar a un crimen. Halalron lesiones que habrían sido provocadas por un arma de filo, signos compatibles con un caso de asesinato.
Las marcas encontradas en el cadáver
“Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento“, señaló a Infobae Mariella Fumagalli, la directora del EAAF que participó del proceso para identificar que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años.
En este sentido, especificó: “Se describe una lesión observada en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones similares en algunas articulaciones".
Ocultar los hechos
Este claro indicio obtenido de los análisis forenses se suma a otro detalle igual de importante que es clave para la investigación que encabeza el fiscal Martín López Perrando: los restos de Fernández Lima estaban enterrados, escondidos. Era una muerte que una o varias personas quisieron ocultar.
Para ocultarlo, enterraron al adolescente en el jardín de un chalet de clase media, ubicado en avenida Congreso al 3700, en Coghlan. Una vivienda perteneciente a la familia Graf, quienes hoy son los principales sospechosos del hecho.