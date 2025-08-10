¿Tus datos móviles no duran? una simple configuración de tu celular podría ser la culpable

La necesidad de permanecer conectados sin interrupciones en el mundo virtual muchas veces nos lleva a consumir todo el paquete de datos móviles. Así llegamos al límite de nuestra tarifa con unos pocos usos. Pero a veces no es solo nuestro consumo incesante lo que acaba con ellos, sino de configuraciones de nuestro dispositivo que pocas veces advertimos.
Los datos móviles pueden consumirse rápidamente sin que nos demos cuenta. Como una especie de gasto "fantasma", hay funciones de nuestro celular que podrían estar acabando con ellos rápidamente o que pueden provocar que la velocidad de conexión se reduzca de forma significativa.
Desde el medio especializado en tecnología, Xataka Móvil advirtieron cuáles son esas funciones que sigilosamente pueden terminar con nuestro paquete de datos. Además de vigilar el consumo y no olvidarse de conectarse a la red Wi-Fi, debemos tener en cuenta detalles como las actualizaciones automáticas.
La actualización automática puede ser la culpable
Si bien es sumamente importante mantener nuestro celular al día, con los sistemas más recientes y las actualizaciones más óptimas, hay momentos en que es mejor prescindir de las novedades. Salvo casos muy puntuales y concretos, no es estrictamente necesario actualizar las apps al momento y siempre pueden esperar a que tengas WiFi. Por ello, es conveniente que cambies estas opciones en los ajustes.
En Android debes abrir la Google Play, pulsar en tu foto y después ir a Ajustes > Preferencias de red > Actualizar aplicaciones automáticamente y elegir la opción "Solo por Wi-Fi".
En iPhone debes ir a Ajustes > App Store y, debajo de "Datos móviles", desactivar la opción de "Descargas automáticas".
Cuidado con tu GPS
Otra configuración está vinculada a los sistemas de localización de nuestro celular. El uso severo del GPS puede ser una causa más que razonable de que los datos de tu tarifa se esfumen, dado que requiere de estar constantemente conectándose a Internet para la descarga de mapas.