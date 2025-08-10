¿Tus datos móviles no duran? una simple configuración de tu celular podría ser la culpable

La actualización automática puede ser la culpable

Si bien es sumamente importante mantener nuestro celular al día, con los sistemas más recientes y las actualizaciones más óptimas, hay momentos en que es mejor prescindir de las novedades. Salvo casos muy puntuales y concretos, no es estrictamente necesario actualizar las apps al momento y siempre pueden esperar a que tengas WiFi. Por ello, es conveniente que cambies estas opciones en los ajustes.