Trucos caseros: ¿cómo mejorar la señal y la velocidad del wifi de casa?

¿Cómo mejorar la velocidad del wifi de mi casa?

Una de las claves para optimizar la señal está en la ubicación del router. Aunque el router no sea el elemento decorativo más atractivo del hogar, es un error esconderlo en el suelo, en rincones o dentro de armarios, ya que cualquier obstáculo físico reduce significativamente la cobertura y la velocidad de conexión. Por eso, uno de los trucos caseros más efectivos es colocarlo en una zona central del hogar, en un lugar elevado como un mueble o repisa, y evitar dejarlo en el piso.