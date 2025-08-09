 Trucos caseros: ¿cómo mejorar la señal y la velocidad del wifi de casa?
Con algunos consejos y sin gastar dinero podrás disfrutar de una mejor conexión en pocos minutos.

UBICACIÓN. Elegir el lugar de la casa en dónde posicionar el router es una de las primeras medidas para solucionar tus problemas. FOTO TOMADA DE LARAZON.ES
En una era en la que el trabajo remoto, las clases virtuales y el entretenimiento digital forman parte del día a día, tener una buena conexión a internet en casa ya no es un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, no todas las familias cuentan con acceso a routers de última generación o pueden permitirse pagar por costosos dispositivos adicionales. Afortunadamente, existen trucos caseros que permiten mejorar considerablemente la señal del WiFi, sin necesidad de invertir dinero.

Una de las primeras recomendaciones es solicitar a la compañía prestadora del servicio de internet un cambio de router. En muchos casos, los equipos que entregan son de bajo rendimiento o ya están desactualizados. Aunque no siempre acceden a reemplazarlos, es posible que lo hagan sin cargo o con un costo mínimo por instalación.

¿Cómo mejorar la velocidad del wifi de mi casa?

Una de las claves para optimizar la señal está en la ubicación del router. Aunque el router no sea el elemento decorativo más atractivo del hogar, es un error esconderlo en el suelo, en rincones o dentro de armarios, ya que cualquier obstáculo físico reduce significativamente la cobertura y la velocidad de conexión. Por eso, uno de los trucos caseros más efectivos es colocarlo en una zona central del hogar, en un lugar elevado como un mueble o repisa, y evitar dejarlo en el piso.

Si la casa tiene más de una planta, conviene ubicar el equipo en el nivel intermedio, para que la señal se distribuya de forma pareja. También es fundamental orientar las antenas en diferentes direcciones, lo cual ayuda a que el alcance sea más amplio y homogéneo en todas las habitaciones.

Además, mantener el router alejado de electrodomésticos que generan interferencias puede marcar una gran diferencia. Entre los dispositivos que más afectan la calidad del WiFi se encuentran los microondas, teléfonos inalámbricos, televisores, monitores para bebés y hornos eléctricos.

¿Cómo potenciar la señal sin cambiar el router?

Otro de los consejos útiles para mejorar la cobertura es el uso de extensores de señal. Estos aparatos amplifican la señal del router y se deben instalar a medio camino entre la fuente de señal y la zona sin cobertura. Si se colocan demasiado lejos, no funcionarán bien; si están muy cerca, no ampliarán el alcance.

También es importante conocer la tecnología del router. Los modelos más antiguos suelen trabajar únicamente en la banda de 2.4 GHz, que tiene más alcance pero menor velocidad. En cambio, los routers de doble banda (2.4 y 5 GHz) permiten una conexión más veloz y estable.

Actualizar el firmware: el truco que pocos conocen

Una acción muchas veces ignorada, pero fundamental, es la actualización del firmware del router. Es el sistema interno que controla el funcionamiento del equipo, y las actualizaciones periódicas que lanzan los fabricantes pueden corregir errores, aumentar la velocidad de conexión y proteger la red de amenazas externas.

Para actualizarlo, es necesario ingresar a la configuración del router desde un navegador web, acceder con los datos de administrador (generalmente disponibles en la parte trasera del equipo) y buscar la opción de actualización del software.

