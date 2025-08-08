¿Problemás de conexión?: configurá tu router de esta manera para optimizar tu Wi-Fi

Optimizar la ubicación es clave

Una vez que tenés el equipo correcto, la ubicación de tu router es, quizás, el factor más importante para una buena señal. A menudo, el técnico instala el módem donde entra la línea a la casa, pero ese rara vez es el lugar óptimo para tu red. Dado que los routers envían la señal en todas direcciones, lo ideal es colocarlo en un punto central de tu hogar. Esto no solo garantiza velocidades consistentes en toda la casa, sino que también mejora la seguridad de tu red. Aunque pueda requerir un cable Ethernet largo o adaptadores de red PLC, la mejora en la cobertura lo valdrá.