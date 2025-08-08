¿Problemás de conexión?: configurá tu router de esta manera para optimizar tu Wi-Fi

Una conexión a internet rápida se convirtió en una necesidad de la era digital y no poder acceder a la red se volvió uno de los inconvenientes más frustrantes. ¿Cuántas veces nos encontramos lidiando con velocidades lentas o zonas muertas en casa, a pesar de pagar por servicios de alta velocidad? La buena noticia es que, antes de culpar a tu proveedor, podés aplicar algunas estrategias sencillas para potenciar tu Wi-Fi, configurando tu router para salir de los problemas de conexión.
En un artículo del medio especializado en tecnología CNET, señalaron cuáles son esas acciones que debemos tomar para simplificar los inconvenientes de conexión. Muchas veces la velocidad del internet no coincide con lo que estás pagando, incluso si se trata de una tarifa sumamente alta. Pero la solución quizás no esté en comprar un plano más costoso.
Un router adecuado para el hogar
El primer paso crucial es invertir en el router adecuado para tu espacio. Para departamentos o casas pequeñas (menos de 140 metros cuadrados), un solo punto de acceso inalámbrico debería ser suficiente. Si tu router ya tiene varios años, considera actualizar a un modelo más reciente, como uno con Wi-Fi 6E, que ofrece velocidades más rápidas y una mejor cobertura general a un precio razonable, incluso si no es la ultimísima tecnología (Wi-Fi 7). Para hogares más grandes o de varios niveles, una red de malla es la solución ideal, ya que permite añadir nodos para asegurar una cobertura consistente en cada rincón.
Optimizar la ubicación es clave
Una vez que tenés el equipo correcto, la ubicación de tu router es, quizás, el factor más importante para una buena señal. A menudo, el técnico instala el módem donde entra la línea a la casa, pero ese rara vez es el lugar óptimo para tu red. Dado que los routers envían la señal en todas direcciones, lo ideal es colocarlo en un punto central de tu hogar. Esto no solo garantiza velocidades consistentes en toda la casa, sino que también mejora la seguridad de tu red. Aunque pueda requerir un cable Ethernet largo o adaptadores de red PLC, la mejora en la cobertura lo valdrá.
Además de una ubicación central, es fundamental elevar el router. Las señales tienden a propagarse hacia abajo, así que colocarlo en una estantería alta o en la pared maximizará su alcance. También es vital mantener el router alejado de otros dispositivos electrónicos y objetos metálicos grandes. Aparatos como los microondas, que emiten fuertes señales en la banda de 2.4GHz (la misma que muchos routers), pueden interferir significativamente. Grandes televisores, muebles voluminosos e incluso acuarios (ya que el Wi-Fi no viaja bien a través del agua) pueden obstaculizar la señal.
Sintonizá tus canales wi-fi
Los routers operan en diferentes bandas de Wi-Fi, como 2.4GHz y 5GHz (y 6GHz en modelos más avanzados como Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7). Podés cambiar la banda de Wi-Fi de tu router desde la configuración de red. La banda de 2.4GHz ofrece un mayor alcance, pero es más lenta, mientras que la de 5GHz es más rápida, pero con un alcance más limitado. Experimentar con estas bandas puede ser una solución rápida para mejorar tu conexión.
Si tu router tiene antenas (algunos tienen hasta ocho), su posición influye en la dirección de la señal. Lo recomendable es no apuntarlas todas en la misma dirección; en su lugar, colócalas perpendiculares entre sí (una horizontal y otra vertical) o en ángulos variados. Una antena vertical, por ejemplo, es más efectiva en casas de una sola planta, mientras que una horizontal o inclinada es mejor para hogares de varios pisos, ya que la señal viaja hacia arriba. Puedes realizar pruebas de velocidad para encontrar la configuración más eficaz.
Cuando todo lo demás falla
En situaciones más complejas, o si simplemente querés tener un panorama claro de tu red, el mapeo de la señal Wi-Fi puede ser de gran ayuda. Herramientas como el software NetSpot te permiten visualizar la intensidad de la señal en cada rincón de tu casa, identificando zonas muertas y puntos débiles. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sobre la reubicación del hardware para optimizar la cobertura.