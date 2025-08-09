Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

En otro momento de la cadena nacional que duró 23 minutos, Milei advirtió sobre el riesgo de retroceder en el equilibrio alcanzado y argumentó que, con “el peor historial de defaults de los últimos 100 años”, Argentina no tiene acceso al financiamiento internacional y que “cualquier gasto adicional debería recurrir a la emisión monetaria o el alza de impuestos”, lo que -según sostuvo- conduciría a la hiperinflación, la pobreza y el estallido social. “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, completó.