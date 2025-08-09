Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cómo usar las cáscaras de zanahoria

Se recomienda lavar las zanahorias antes de pelarlas. Aunque no es necesario para que surta efecto, dejarlas con tierras puede dar mal aspecto. También es recomendable limpiar los marcos donde estarán, para evitar que las cáscaras empiecen a descomponerse antes de tiempo. Ponelas en una pequeña bolsita de tela o tejida con puntos grandes para que el aroma se libere con mayor facilidad. Recordá cambiarla cada dos o tres días para evitar malos olores.