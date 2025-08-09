 El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
Secciones
Opinión› ANÁLISIS

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
FOTO DE ARCHIVO. Javier Milei, mientras expresa su tradicional "¡Viva la libertad, carajo!.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei o Jaldo y el pedregoso camino hacia la unidad del PJ

Milei o Jaldo y el pedregoso camino hacia la unidad del PJ

Tropiezos y suspicacias con el dólar: los mercados felices, pero ¿quién paga la fiesta?

Tropiezos y suspicacias con el dólar: los mercados felices, pero ¿quién paga la fiesta?

Narcos y contrabandistas se adueñan de las rutas del NOA

Narcos y contrabandistas se adueñan de las rutas del NOA

Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
1

Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
2

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
3

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
4

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
6

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Comentarios