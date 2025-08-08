 Defensa de los vetos y críticas a la oposición: reviví el discurso de Javier Milei por cadena nacional
Secciones
Política

Defensa de los vetos y críticas a la oposición: reviví el discurso de Javier Milei por cadena nacional

El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

FOTO-INFOBAE.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei brindó por cadena nacional para defender los vetos al aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. “Como todos saben, esta gestión asumió con un mandato claro: terminar con la inflación”, afirmó. 

El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Esta mañana, Manuel Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas: "No voy a anticipar detalles sobre los vetos ni sobre la situación en el Congreso, ya que el Presidente de la Nación realizará una cadena nacional a las nueve de la noche precisamente para referirse a estos asuntos", precisó.

A continuación, la cadena nacional integra:

Temas Banco Central de la República ArgentinaCasa RosadaLuis CaputoGobierno nacionalSantiago BausiliJavier MileiManuel AdorniKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
5

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
6

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

Comentarios