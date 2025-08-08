Defensa de los vetos y críticas a la oposición: reviví el discurso de Javier Milei por cadena nacional

El presidente Javier Milei brindó por cadena nacional para defender los vetos al aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. “Como todos saben, esta gestión asumió con un mandato claro: terminar con la inflación”, afirmó.
El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Esta mañana, Manuel Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas: "No voy a anticipar detalles sobre los vetos ni sobre la situación en el Congreso, ya que el Presidente de la Nación realizará una cadena nacional a las nueve de la noche precisamente para referirse a estos asuntos", precisó.
A continuación, la cadena nacional integra: