 Defensa de los vetos y críticas a la oposición: Milei terminó de grabar la cadena nacional de este viernes
Defensa de los vetos y críticas a la oposición: Milei terminó de grabar la cadena nacional de este viernes

El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei grabó esta tarde el discurso que se emitirá a las 21 en cadena nacional, en lo que significará su respuesta a la oposición y su defensa a los vetos contra las leyes que atentan el equilibrio fiscal.

El anuncio se realizó, desde las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Esta mañana, Manuel Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas: "No voy a anticipar detalles sobre los vetos ni sobre la situación en el Congreso, ya que el Presidente de la Nación realizará una cadena nacional a las nueve de la noche precisamente para referirse a estos asuntos", precisó.

Cabe recordar que el miércoles, a oposición, envalentonada, rechazó decretos clave que desregulaban organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional. Ahora, estos reveses legislativos pasarán al Senado, donde el panorama se presenta aún más adverso para el oficialismo.

Desde el entorno de Martín Menem minimizaron el impacto de la derrota, atribuyéndola a un "manotazo de ahogado" de la oposición que busca dañar al Gobierno. Sin embargo, otros sectores libertarios reconocen que la situación es más compleja, producto de "acuerdos rotos" y decisiones internas que debilitaron la coalición gobernante.

Banco Central de la República ArgentinaCasa RosadaLuis CaputoGobierno nacionalSantiago BausiliJavier MileiManuel AdorniKarina Milei
