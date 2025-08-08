 Milei, en cadena nacional: ¿cuáles fueron los anuncios para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto?
Secciones
Política

Milei, en cadena nacional: ¿cuáles fueron los anuncios para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto?

El mandatario habló luego de sus últimos vetos y las derrotas en el parlamento.

Hace 1 Hs

Tras el duro revés que sufrió esta semana en Diputados, Javier Milei adelantó que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el parlamento revierta sus políticas de ajuste.

La primera medida que anunció el mandatario consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado. En la práctica, esto bloquea la posibilidad de apelar a la emisión monetaria como vía de financiamiento de los déficits fiscales.

Milei defendió sus vetos y cuestionó al Congreso: "Promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional"

Milei defendió sus vetos y cuestionó al Congreso: Promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional

“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, afirmó durante su discurso, consignó Infobae.

Según el mandatario, esta forma de financiamiento ya estaba descartada en la práctica durante su gestión, pero ahora ese compromiso quedará formalizado mediante una resolución administrativa.

Desde el punto de vista de la doctrina económica a la que adscribe el gobierno, la emisión sin respaldo fue uno de los motores principales de la inflación que la Argentina arrastró durante años. El Presidente insistió en que el exceso de dinero en la economía “destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”. Al eliminar esta vía, Milei busca garantizar que no se repita la dinámica inflacionaria registrada en el pasado reciente.

Penalizar el déficit fiscal

La segunda medida va más allá y propone cambiar el marco legal. Milei adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

Sostuvo que la historia argentina reciente muestra que cada vez que el Estado aumentó el gasto sin capacidad de financiamiento genuino, recurrió a la emisión o un mayor endeudamiento. Esto, advirtió, terminó en procesos de inflación acelerada, pérdida del poder adquisitivo y, como consecuencia, más pobreza e inestabilidad social. “Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario”, dijo.

Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se oficializó el veto contra el aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia por discapacidad

Se oficializó el veto contra el aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia por discapacidad

Procrear II: la UIT reconoció la gestión de Jaldo para reactivar el emprendimiento habitacional

Procrear II: la UIT reconoció la gestión de Jaldo para reactivar el emprendimiento habitacional

Covid-19: ratifican el sobreseimiento de Bussi en una causa por presunto incumplimiento de medidas sanitarias

Covid-19: ratifican el sobreseimiento de Bussi en una causa por presunto incumplimiento de medidas sanitarias

Entre diálogo y críticas: ¿por qué Jaldo endureció el discurso hacia Milei?

Entre diálogo y críticas: ¿por qué Jaldo endureció el discurso hacia Milei?

Lorenzetti abrirá las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación

Lorenzetti abrirá las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
5

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
6

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

Comentarios