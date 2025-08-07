 “Me siento muy aliviada después de haber hablado y llorado”: qué dijo Julieta Prandi tras la segunda audiencia del juicio por abuso contra su exmarido
El juicio contra Claudio Contardi continuó este jueves 7 de agosto con una nueva audiencia marcada por testimonios conmovedores. La modelo y conductora denunció abuso sexual y violencia de género.

Hace 2 Hs

“Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, dijo Julieta Prandi este jueves 7 de agosto al salir de la segunda audiencia del juicio contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi, imputado por abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas.

El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, había comenzado el miércoles con un duro testimonio de la actriz y conductora. “Yo era una cosa y lo único que quería era estar muerta”, relató entonces, visiblemente afectada.

La jornada de este jueves estuvo marcada por un cuarto intermedio debido a una sospecha de fuga de gas en el edificio judicial. El episodio obligó a suspender momentáneamente la audiencia mientras declaraba un testigo de la defensa, quien terminó reforzando el relato de Prandi, según indicó su abogado, Javier Baños.

Tras reanudarse, la audiencia incluyó el testimonio de personas del entorno de Prandi, quienes coincidieron en describirla como una mujer “sometida, angustiada y en estado de alerta permanente”.

“Cinco años de calvario judicial”

Al finalizar la jornada, Prandi se mostró emocionalmente agotada pero firme:

“Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial. Me siento muy aliviada después de haber hablado, llorado... ya estoy que no puedo más”, dijo.

Consultada por la posibilidad de que una eventual condena le brinde reparación, respondió:

“No sé si sanar. Creo que voy a estar mejor. Las cicatrices curan. Ya no soy esa Julieta que no podía ni sabía cómo pedir ayuda”.

Entre lágrimas, agradeció a sus testigos: “Mis padres me hicieron llorar. Estuvo muy bien mi hermana, Mariano Peluffo, mi amigo Seba Waizer y mi psiquiatra. Todos estuvieron muy bien”.

“Quiero justicia y una condena ejemplar”

En el inicio del juicio, Prandi pidió una condena severa:

“Me robaron años de vida, fue un calvario. Tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años; con que le den 20 o 30, me quedo contenta”.

Del otro lado, Contardi negó todas las acusaciones:“Nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, declaró.

La acusación

Según el fiscal Cristian Fabio, Claudio Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas ocasiones, utilizando amenazas, violencia física y presión psicológica:

“Le decía que era su mujer y que tenía la obligación de mantener relaciones sexuales. Lo vamos a demostrar a lo largo de la audiencia”, expresó.

El juicio continuará en los próximos días con más testimonios.

Temas Julieta Prandi
