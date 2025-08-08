Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, "Butch" Wilmore anunció su retiro

El mensaje de la NASA tras el retiro de Wilmore

"El compromiso de Butch con la misión de la NASA y su dedicación a la exploración espacial humana son verdaderamente ejemplares", declaró Steve Koerner, director interino del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. "Su perdurable legado de fortaleza seguirá impactando e inspirando al equipo de Johnson, a los futuros exploradores y a la nación durante generaciones. En nombre del Centro Espacial Johnson de la NASA, agradecemos a Butch su servicio".