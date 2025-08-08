Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, "Butch" Wilmore anunció su retiro

Acumular 464 días en el espacio, cumplir un cuarto de siglo como astronauta, pilotar distintas naves espaciales y transitar una misión de duración inesperada fueron solo algunos de los momentos que marcaron la fascinante carrera astronómica de Barry "Butch" E. Wilmore, el reconocido piloto de la NASA que este miércoles anunció su retiro.
"Butch" Wilmore, uno de los astronautas más famosos del último tiempo, se retiró de la NASA, luego de haberse cumplido cinco meses de su última estancia en el espacio que duró unos impensados nueve meses. Wilmore marcó la historia de la agencia espacial con su legado de experiencia en vuelos espaciales y talento técnico.
El mensaje de la NASA tras el retiro de Wilmore
"El compromiso de Butch con la misión de la NASA y su dedicación a la exploración espacial humana son verdaderamente ejemplares", declaró Steve Koerner, director interino del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. "Su perdurable legado de fortaleza seguirá impactando e inspirando al equipo de Johnson, a los futuros exploradores y a la nación durante generaciones. En nombre del Centro Espacial Johnson de la NASA, agradecemos a Butch su servicio".
La jubilación de Wilmore ocurre poco tiempo después de la misión espacial que registró la mitad de su tiempo en órbita. El astronauta pasó 286 días en su última misión junto a Suni Williams cuando el viaje que tenía plazo de una semana se extendió por ese tiempo al registrar problemas en el primer vuelo de prueba de su nave, la Starliner de Boeing.
Una carrera espacial alucinante
Originario de Tennessee, egresó de la universidad local con licenciatura y maestría en ingeniería eléctrica y obtuvo una maestría en sistemas aeronáuticos por la Universidad de Tennessee. Su trayectoria militar incluye el rango de capitán de la Marina de Estados Unidos y más de 8.000 horas de vuelo, con 663 aterrizajes en portaaviones y 21 misiones de combate durante la Operación Tormenta del Desierto.
Fue seleccionado como astronauta por la NASA en el año 200. Su experiencia previa incluía operaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, atributos que consolidaron su perfil como uno de los astronautas más confiables del cuerpo de la agencia espacial.
Ahora con 62 años, Wilmore acumuló un total de 464 días en el espacio y participó en cinco caminatas espaciales, sumando 32 horas de trabajo extravehicular. Su primer viaje al espacio tuvo lugar en 2009, como parte de la misión STS-129 del transbordador espacial Atlantis. A lo largo de su trayectoria, también voló en una nave rusa Soyuz, la cápsula Starliner de Boeing y la Crew Dragon de SpaceX.