Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

En agosto podremos ver cómo la mayor parte del Sistema Solar se acomoda en un solo plano. En un fenómeno fascinante, los astros se reunirán para brindar uno de los mayores espectáculos del año: la alineación de seis de los ocho planetas que orbitan al Sol.
Las alineaciones planetarias son tan infrecuentes como esperadas, y este mes habrá una nueva donde Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno marcharán en el horizonte acentuados por la luz de la fase de la Luna más brillante.
La Luna Llena estará acompañada de la conjunción de seis planetas de nuestro Sistema Solar. La NASA advierte que este es un evento sumamente especial ya que los desfiles ocurren cada pocos años y cuánto mayor es el número de planetas, menos frecuente es.
¿Qué es la alineación planetaria?
Aunque los planetas no se alinean precisamente en una secuencia o hilera perfecta. El término "alineación planetaria" se refiere más bien a un efecto visual, donde, al observar desde la Tierra podemos encontrar a los planetas juntos en un mismo plano.
La explicación de la NASA sobre este efecto radica en que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, manteniéndose en la trayectoria marcada por la fuerza gravitatoria del mismo. Esta línea imaginaria se conoce como "eclíptica" y explica por qué parece que los planetas se aproximan entre sí en el cielo, cuando realmente no están alineados. Así parece que los astros se acercan en una misma línea mientras dan vueltas al Sol en sus órbitas distanciadas, aunque se aproximan en nuestra visión.
¿Cuándo podrá verse este fenómeno en Argentina?
Sin dudas, nadie querrá perderse este espectáculo celestial que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de agosto, donde su punto crítico será el 12 de ese plazo. A qué hora saldrán y cuándo se pondrán estos planetas depende del lugar del mundo en el que nos encontremos.
El evento en nuestro país, según informa La Nación, será más visible una hora antes del amanecer, donde los momentos claves de observación ocurrirán entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Debemos enfocar la mirada hasta el horizonte este, que será por donde los planetas comenzarán a aparecer.