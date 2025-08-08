Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

La explicación de la NASA sobre este efecto radica en que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, manteniéndose en la trayectoria marcada por la fuerza gravitatoria del mismo. Esta línea imaginaria se conoce como "eclíptica" y explica por qué parece que los planetas se aproximan entre sí en el cielo, cuando realmente no están alineados. Así parece que los astros se acercan en una misma línea mientras dan vueltas al Sol en sus órbitas distanciadas, aunque se aproximan en nuestra visión.