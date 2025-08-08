Quién es el principal sospechoso por la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Cerati

A más de cuatro décadas de su desaparición, la historia de Diego, un adolescente de 16 años visto por última vez en julio de 1984, sumó un giro inesperado y estremecedor. Ayer se confirmó oficialmente que los restos humanos hallados en una vivienda lindera al emblemático chalet donde vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, pertenecen al joven cuya ausencia quedó marcada por el desinterés de las autoridades de aquel entonces. Y ahora, las miradas apuntan a un excompañero de colegio, convertido en el principal sospechoso de su muerte.