La historia del reloj calculadora: un ícono de los 80 que ayudó a dar con la identidad del cuerpo hallado junto a la casa de Cerati

El legado de Casio no se construyó de la noche a la mañana. La empresa comenzó a revolucionar el mercado de la relojería con modelos como el C-60, el primero en incorporar una calculadora, sentando las bases de lo que serían sus futuros éxitos. Aunque modelos posteriores como el CA-50 y el CA-53W se hicieron mundialmente famosos por aparecer en películas como Volver al futuro, fue el Casio CA-90 el que se destacó por su función de entretenimiento. Este reloj, que hoy sería una simple pieza de plástico, en su momento se consideró una “microcomputadora de muñeca” por la empresa Casio gracias a su avanzada tecnología para la época.