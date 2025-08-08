El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de "Los ocho escalones"

Qué dijo Guido Kaczka sobre la conducción de “Pampita”

En la previa al estreno del programa con Pampita como conductora, Kaczka habló al aire con Intrusos (América) donde explicó por qué eligió a la modelo como directora del ciclo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico el programa. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, contó.