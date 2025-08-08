El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de "Los ocho escalones"

La agenda mediática de Guido Kaczka está repleta de compromisos. En todos ellos, el conductor era la figura principal, razón por la que decidió delegar la conducción de Los ocho escalones en manos de “Pampita” Ardohain. En su tercer programa, según cifras oficiales, la modelo hizo un buen número en cuanto a rating.
“Pampita” ya tuvo sus experiencias como conductora. De hecho durante 2011 fue conductora del programa de moda Tendencia y, en 2015, condujo el ciclo de entrevistas C-Mag. Entre 2017 y 2021 fue conductora de su propio programa, “Pampita Online”. Por eso no es de extrañar que la producción de El Trece la hubiera elegido para continuar la tarea de Kaczka.
Rating de la tarde: ¿cuánto midió “Pampita”?
Para suerte de la recién estrenada conductora, la tarde de este jueves hubo una buena audiencia. Aunque no logró superar a los programas más vistos de la siesta, que ya tienen su público consolidado, Los ocho escalones logró ingresar cómodamente en el top de los programas más vistos.
Cerca de las 15, el programa de preguntas y respuestas tuvo su pico máximo de audiencia con un rating de 2.7. Quedó así en el tercer lugar de esta franja horaria. En el primer puesto quedó un clásico de las tardes: Cortá por Lozano, que rindió 6.1 puntos. En el segundo puesto quedó Intrusos, con un pico de 3.1.
Los últimos lugares del top 5 lograron puntos muy por debajo de los líderes de la tabla. Por detrás del programa que ahora conduce Pampita se posicionó en el cuarto lugar Los profesionales de siempre, con 1.2. En el quinto puesto, Mediodía bien arriba que cerró con apenas 0.2 puntos de rating.
Qué dijo Guido Kaczka sobre la conducción de “Pampita”
En la previa al estreno del programa con Pampita como conductora, Kaczka habló al aire con Intrusos (América) donde explicó por qué eligió a la modelo como directora del ciclo. “Estaba la idea de seguir haciendo el programa, que en estos años se volvió un clásico el programa. Pensábamos cómo seguirlo, de qué forma. Yo estoy haciendo el programa en vivo a la noche con la radio y todas las cuestiones. Empezamos a pensar y surgió Pampita. Al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora lo estamos haciendo para que salga de la mejor manera”, contó.
"No es que va a quedar libre ese lugar porque yo te voy a reemplazar en el jurado, voy a hacer tus preguntas, y vos vas a hacer Los 8 Escalones todos los días", intervino Guido, quien se posicionó junto a Gastón Edul, Evangelina Anderson, Maru Botana y Marcelo Polino.