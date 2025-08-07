Pampita debutó como conductora de Los 8 escalones: ¿qué opina Guido Kaczka sobre su reemplazo?

Carolina Pampita Ardohain se preparó para su debut como conductora de "Los 8 Escalones" en la pantalla de Eltrece. El reconocido programa, que se ha consolidado como un clásico en los últimos años, regresa con una nueva etapa bajo la conducción de la modelo. Guido Kaczka, el anterior conductor dio su versión sobre como vivió la elección de Pampita para su reemplazo en una entrevista con "Intrusos".
Según Kaczka, la idea de mantener "Los 8 Escalones" como un clásico de la televisión siempre estuvo presente. Dada su apretada agenda, que incluye su programa en vivo de noche y la radio, se inició un proceso de búsqueda para encontrar a la figura idónea que liderara el regreso del ciclo. Fue en este contexto que surgió el nombre de Pampita, una propuesta que, según Kaczka, "al canal le gustó", y que finalmente se concretó, con todas las partes trabajando para asegurar un lanzamiento exitoso.
¿Por qué eligieron a Pampita para reemplazar a Guido Kaczka?
La selección de Pampita no fue casual, el equipo de producción pensó "un poco en todos los nombres" antes de tomar una decisión. La elección final se inclinó por ella debido a su experiencia previa en la conducción dentro del mismo canal, específicamente en "El Hotel de los Famosos", lo que la convertía en una figura que "cuadró" para el puesto. Este antecedente fue clave para el canal y para el equipo de producción, facilitando la visión de Pampita al frente del popular ciclo de preguntas y respuestas.
En este sentido, Guido Kaczka reveló que el nombre de Carolina Ardohain resonó fuerte desde el principio y obtuvo el respaldo necesario de la señal televisiva. Actualmente, se están llevando a cabo todas las gestiones y preparativos necesarios para que el programa salga al aire "de la mejor manera", asegurando que el regreso de "Los 8 Escalones" con Pampita en la conducción cumpla con las expectativas del público y de la producción.
Los rumores sobre el disgusto de Nicole Neumann y el equipo de Los 8 Escalones
Durante la conversación con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en "Intrusos", Guido fue consultado sobre los rumores de un posible enojo de Nicole Neumann debido a la elección de Pampita para la conducción del programa. Ante esta inquietud, el productor fue "súper claro con su respuesta" y desestimó cualquier malestar.
Kaczka enfatizó que no cree que Nicole se haya enojado, destacando que "Nicole es bárbara y es muy del jurado también". Reconoció que ella "podría haber sido ella y un montón de figuras más" para el rol de conductora.
Finalmente, Guido confirmó que la modelo "va a venir al programa", subrayando que ha estado con ellos "hace mucho" tiempo. Esta afirmación refuerza la idea de una buena relación dentro del equipo y desmiente las especulaciones sobre fricciones internas por la nueva incorporación.