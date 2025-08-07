Pampita debutó como conductora de Los 8 escalones: ¿qué opina Guido Kaczka sobre su reemplazo?

¿Por qué eligieron a Pampita para reemplazar a Guido Kaczka?

La selección de Pampita no fue casual, el equipo de producción pensó "un poco en todos los nombres" antes de tomar una decisión. La elección final se inclinó por ella debido a su experiencia previa en la conducción dentro del mismo canal, específicamente en "El Hotel de los Famosos", lo que la convertía en una figura que "cuadró" para el puesto. Este antecedente fue clave para el canal y para el equipo de producción, facilitando la visión de Pampita al frente del popular ciclo de preguntas y respuestas.