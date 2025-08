¿"Pampita" y Joaquín Furriel? Los rumores que despertaron sospechas sobre una nueva relación

“Pampita” confesó que le escriben muchos hombres

Cuando regresó de Europa, “Pampita” hizo saber que era solicitada. “Cuando estoy soltera me llama mucha gente, escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante. ¿Por qué no voy a conocer a alguien”, sostuvo sonriente y pícara. Pero también aclaró que, por el momento, no tiene una nueva relación.