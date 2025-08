Una simple prueba con los dedos puede alertar sobre cáncer de pulmón

“La mayoría de las personas con cáncer de pulmón no saben que padecen ‘finger clubbing’ a menos que específicamente sepan en qué consiste”, señaló Norton. Y si bien esta característica no necesariamente significa que una persona sufra cáncer de pulmón, sí es recomendable acudir al médico si luego de hacer esta prueba no ves ese pequeño espacio en diamante.