LLA y el PRO confirmaron el acuerdo electoral en CABA: "Las ideas de la libertad nos unen"

El anuncio fue realizado este jueves a través de redes sociales, donde ambas fuerzas políticas destacaron los ejes centrales del acuerdo y su respaldo a la gestión presidencial de Javier Milei. “Las ideas de la libertad, que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresaron en el comunicado conjunto.