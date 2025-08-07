LLA y el PRO confirmaron el acuerdo electoral en CABA: "Las ideas de la libertad nos unen"

Con miras a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, La Libertad Avanza y el PRO anunciaron la conformación de una alianza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se mantendrá vigente hasta el año 2027.
El anuncio fue realizado este jueves a través de redes sociales, donde ambas fuerzas políticas destacaron los ejes centrales del acuerdo y su respaldo a la gestión presidencial de Javier Milei. “Las ideas de la libertad, que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresaron en el comunicado conjunto.
Además, señalaron que esta alianza tiene como objetivo trabajar de forma conjunta en el Congreso Nacional para consolidar la agenda de reformas impulsadas por el presidente desde su asunción en diciembre de 2023.
“Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar, a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023”, añadieron.
En esa línea, también manifestaron su rechazo a los sectores opositores que, según ellos, son responsables de la situación económica del país. “Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”.
Entre los compromisos asumidos, se remarca que los legisladores que resulten electos bajo esta alianza electoral tendrán el deber de respaldar las políticas del Poder Ejecutivo.
“Los legisladores que integren el Congreso Nacional como resultado de esta alianza electoral acompañarán la gestión del Presidente Javier Milei en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.
Por último, el comunicado cierra con una cita que refuerza el carácter ideológico del acuerdo. “Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, finaliza.