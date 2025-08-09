¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

El colesterol es una sustancia que se encuentra en nuestra sangre y es necesaria para que el cuerpo forme células sanas. Sin embargo, cuando los niveles de este son altos, es posible que se formen depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, lo que puede dificultar el flujo de la sangre. Por ello es fundamental evitar su aumento y una forma de hacerlo es a través de las infusiones.