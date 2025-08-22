Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Otro dato clave es la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), que mide cómo late el corazón en reposo. Según una revisión científica publicada en 2024, entrenar la VFC mejora el ánimo, la concentración y la energía diaria. Las personas con una VFC alta no sólo manejan mejor los momentos de tensión, sino que también se recuperan más rápido de los picos de ansiedad.