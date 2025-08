Luego de las ausencias en Lules, cómo continúa el camino de unidad en el PJ

Gesto de buena voluntad

“Creo que estaban esperando que vayan”, opinó un funcionario jaldista respecto al faltazo de algunos congresales que forman parte del ex manzurismo. Reconoció que no iba a modificar en absoluto el funcionamiento del máximo órgano partidario, pero que iba a servir como gesto para la búsqueda de la unidad. Consideró que sigue abierta la posibilidad de que el peronismo vaya unido, pero opinó que en el rostro del gobernador se veía malestar. “No hay nada cortado. Un gesto de buena voluntad era que vayan, pero no aparecieron”, resumió.