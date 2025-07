Jaldo no descarta ser candidato a diputado, pero insiste "en la unidad del peronismo tucumano"

"Siempre venimos diciendo que nuestro espacio quiere llegar lo más unido posible. Si es un 100%, mejor. Y si no, lo más unido posible", planteó Jaldo en diálogo con la prensa. En ese sentido, remarcó que el proceso electoral no implica el fin de la gestión: "No se olviden que nosotros, a partir del domingo 26 (de octubre), seguimos gobernando dos años más. Las elecciones no terminan la gestión provincial, como tampoco la nacional".