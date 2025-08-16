Prueba del escalón de Harvard: cómo un sencillo ejercicio puede mejorar tu salud en cinco minutos

Para mejorar tu capacidad aeróbica, el entrenador sugiere actividades que movilicen grandes grupos musculares de forma cíclica y sostenida. Caminar rápido es ideal para principiantes; el ciclismo y la natación son excelentes opciones de bajo impacto. Si ya tenés una base física, el running progresivo y los entrenamientos interválicos aeróbicos son muy efectivos. La clave, según el experto, está en la "progresión, el control de intensidades y la regularidad". No olvides que el descanso y la recuperación son igual de importantes.