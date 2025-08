Franco Colapinto, tras un viernes difícil en Hungría: “Hoy estamos muy lejos y complicados”

Cuando se le preguntó por su propio andar, Colapinto fue honesto. “En lo personal, cuando empieza la sesión estoy adelante y me adapto rápido, pero después los otros mejoran y nosotros no. Nos cuesta salir a pista y mantenernos, nos caemos rápido y no mejoramos”, explicó, reconociendo una pérdida progresiva de rendimiento en comparación con sus rivales.