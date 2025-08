Kevin Zelaznik: “Crear en los tiempos de IA es caminar con una muleta”

- La idea del mundo deforme y cómo lo veo yo tiene que ver con el método de creación. Cada uno tiene su método. Mucha gente hace adaptaciones; construye desde el trauma y lo disfraza. Disfraza el dolor con una analogía, con una metáfora o con una historia. Y habla desde el dolor. Digo, existen muchas formas de comunicar. Yo uso un poquito de todo, pero a mí lo que más me sirve es la técnica del deformador que básicamente es contraponer conceptos que están en tensión o conceptos que no que le escapan un poco a la lógica con la que pensamos las cosas y empezar a deformar esa realidad para intentar hacer algo propio. Soy un ladrón pero con códigos porque realmente soy consciente de todo lo que mamé durante mi vida, no sólo del cine y la música sino de los golpes de los traumas, de llorar, de estar bien, de amar, de dejar de amar.