IA y celulares en el aula: prohibirlos no es el camino

- Durante 2019-2020 Unicef hizo un estudio junto con el Gobierno nacional que se llamó “MICS de condiciones de vida”. Demostró que hay factores sociales y económicos vinculados a la necesidad de salir a trabajar de manera temprana y situaciones familiares que hacen que los chicos necesiten ocupar su tiempo en tareas de cuidado de otros chicos. También hay adolescentes que son padres y la escuela no es compatible con esta actividad. Y hay también un porcentaje muy importante de chicos y chicas que dicen: “la escuela no es para mí, no me interesa, no me sirve”.