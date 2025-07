Juan Pablo Piscitelli presenta, en formato trío, su nuevo disco con un entramado de ritmos

El guitarrista tucumano compuso los temas durante la pandemia, por lo que están atravesados por “una atmósfera intimista, en una travesía sonora introspectiva y autobiográfica que recorre el desaprender de la infancia, la irreverencia del amor adolescente, los sueños que nos habitan, encuentros, desencuentros y duelos en un devenir cíclico”. “Están inspiradas y dedicadas a mi familia y amigos. Tenía la necesidad de explorar géneros que no había abordado y, por otro, largarme a cantar, que tampoco había hecho nunca porque no me sentía preparado”, dice en diálogo con LA GACETA.